Çanakkale'de Sağlık Botunda Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı
Çanakkale Merkez Kumkale'de Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada 1 sağlık personeli hayatını kaybederken, 1 vatandaş yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada 1 sağlık personeli hayatını kaybetti, 1 vatandaş yaralandı.
Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldi. Olayda 1 sağlık personeli hayatını kaybederken, 1 vatandaş ise yaralandı. Yaralanan vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa