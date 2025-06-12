Çanakkale'de Sağlık Botunda Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çanakkale'de Sağlık Botunda Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Çanakkale Merkez Kumkale'de Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada 1 sağlık personeli hayatını kaybederken, 1 vatandaş yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada 1 sağlık personeli hayatını kaybetti, 1 vatandaş yaralandı.

Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldi. Olayda 1 sağlık personeli hayatını kaybederken, 1 vatandaş ise yaralandı. Yaralanan vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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