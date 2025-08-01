Çanakkale'de Polis ve Muhtarlardan Vatandaşlara Bilgilendirme Ziyaretleri

Çanakkale'de Polis ve Muhtarlardan Vatandaşlara Bilgilendirme Ziyaretleri
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Çanakkale merkez ve Kepez'de görev yapan polisler ve muhtarlar, mahalleleri gezerek vatandaşları güvenlik konularında bilgilendirdi. Yanında piknik alanlarında ateş kullanımı, dolandırıcılık ve sosyal medya güvenliği gibi konular hakkında bilgi verdiler.

Çanakkale merkez ve Kepez'de görev yapan polisler ve muhtarlar vatandaşları bilgilendirmek için sorumluluk alanlarındaki mahalleleri tek tek ziyaret etti.

Çanakkale'nin Merkez ilçesi ve Kepez ilçesinde görev yapan polisler ve muhtarlar vatandaşları bilgilendirmek için görev alanlarındaki mahalleleri gezdi. Vatandaşlarla bir araya gelen muhtarlar ve polisler sorumluluk alanlarına giren öneri ve istekleri dinledi. Daha sonrasında ise vatandaşları; piknik alanlarında doğru ateş kullanımı, KADES, banka hesabı kiralama, telefon ve sms yoluyla dolandırıcılık, internet üzerinden dolandırıcılık, güvenlik kamerasının önemi, sosyal medya güvenliği konularında bilgilendirdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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