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Çanakkale'de özel bakım merkezi yakınındaki ot yangını büyümeden söndürüldü

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Çanakkale'de özel bakım merkezi yakınındaki ot yangını büyümeden söndürüldü
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Çanakkale'de Esenler Mahallesi'ndeki bir tarlada saat 10.45 sıralarında çıkan ot yangını, özel bakım merkezi yakınında rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Orman ve itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında soğutma çalışması sürerken inceleme başlatıldı.

Çanakkale'de özel bakım merkezi yakınlarında çıkan ot yangını orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Saat 10.45 sıralarında Esenler Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerindeki bir tarlada nedeni henüz belli olmayan bir ot yangını başladı. Alev ve dumanları görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bir özel bakım merkezi yakınlarında rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan ot yangını orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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