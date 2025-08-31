Çanakkale'de Otomobil Yangını Tarla Yangınına Neden Oldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir otomobil alev aldı. Otomobilden çıkan alevlerin tarlaya sıçramasıyla olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Bayramiç ilçesine bağlı Karaibrahimler köyü yolunda saat 19.30 sıralarında bir otomobilde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevredeki tarlaya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 arazöz ile itfaiye aracı müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE