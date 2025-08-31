Çanakkale'de Otomobil Yangını Tarla Yangınına Neden Oldu

Çanakkale'de Otomobil Yangını Tarla Yangınına Neden Oldu
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki tarlaya sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahalede bulundu ve durumu kontrol altına aldı.

Bayramiç ilçesine bağlı Karaibrahimler köyü yolunda saat 19.30 sıralarında bir otomobilde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevredeki tarlaya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 arazöz ile itfaiye aracı müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
