Çanakkale'de Orman Yangınlarına Jandarma Müdahalesi
Çanakkale merkez ve Bayramiç ilçelerinde çıkan orman yangınlarına jandarma ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. Jandarma personeli, söndürme, soğutma ve tahliye çalışmalarında görev aldı.

Çanakkale merkez ve Bayramiç ilçelerinde çıkan orman yangınlarına, jandarma ekipleri havadan ver karadan müdahalelerde bulundu.

Çanakkale'nin merkez ilçesi ve Bayramiç ilçesinde meydana gelen yangınlarda jandarma ekipleri aktif rol oynadı. Jandarma Havacılık Komutanlığı ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personeli, orman yangınlarında söndürme, soğutma ve tahliye çalışmalarına destek sağladı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
