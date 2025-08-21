Çanakkale'de Orman Yangınları 5 Bin Hektardan Fazla Alanı Etkiledi

Çanakkale'de Orman Yangınları 5 Bin Hektardan Fazla Alanı Etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de 8 günde çıkan 4 büyük orman yangınında toplam 5 bin 236 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangınların kontrol altına alınmasının ardından temizlik ve ağaçlandırma çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü, Bayramiç ilçesi, Kepez beldesi ve Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınlarında toplam 5 bin 236 hektar ormanlık alan etkilendi.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyü ile Bayramiç ilçesinde 8 Ağustos tarihinde orman yangını çıktı. Sarıcaeli ve Bayramiç yangınına havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerin ardından 9 Ağustos saat 14.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Bayramiç'e bağlı Saçaklı köyünde birçok ev zarar gördü. Kepez beldesinde 11 Ağustos tarihinde çıkan orman yangın ise yapılan müdahalelerin ardından 12 Ağustos saat 14.45 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Güzelyalı köyünde de birçok yerleşim yeri zarar gördü. Gelibolu ilçesi Tayfur köyünde 16 Ağustos'ta çıkan orman yangını ise Eceabat ilçesine kadar ulaştı. Tedbir amaçlı 7 köyün boşaltıldığı yangında can ve mal kaybı yaşanmadı. Yangın 18 Ağustos tarihinde saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Çanakkale'de 8 günde çıkan 4 büyük orman yangınında, toplam 5 bin 236 hektar ormanlık alan zarar gördü. Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli yangınında 617 hektar, Bayramiç ilçesi yangınında 965 hektar, Kepez beldesinde çıkan yangında 543 hektar ve Gelibolu ilçesinde çıkan yangında ise 3 bin 111 hektar orman alanının zarar gördüğü bildirildi.

Öte yandan, yangın bölgelerinde temizlik işlemlerinin başlatılacağı ve yapılacak altyapı çalışmalarının ardından yeniden ağaçlandırma çalışması yapılacağı açıklandı. Bölgenin kesinlikle imara açılmasının söz konusu olmadığı belirtildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı

Türkiye'den gündem yaratacak İsrail kararı! Tam kısıtlama getirildi
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt

Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? Bakanlıktan açıklama var
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini

Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
'Yaşlanmış' yorumuna Nehir Erdoğan'dan tek cümlelik cevap

"Yaşlanmış" yorumuna ünlü oyuncudan tek cümlelik cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağında direk dansı! Görüntüler Valiliği harekete geçirdi

İnfial yaratan görüntü! Valilik genç kadın için harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.