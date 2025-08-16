Çanakkale'de Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etmeye devam ediyor.

Yangın saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyleri mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 12 uçak, 9 helikopter, karadan ise 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile müdahale ediliyor.

Çanakkale Valiliğinin yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını havadan ve karadan aralıksız sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE