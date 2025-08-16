Çanakkale'de Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'de Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde başlayan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 12 uçak, 9 helikopter ve karadan birçok araçla müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etmeye devam ediyor.

Yangın saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyleri mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 12 uçak, 9 helikopter, karadan ise 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile müdahale ediliyor.

Çanakkale Valiliğinin yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını havadan ve karadan aralıksız sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nesrin Cavadzade'den şaşırtan espri: Genç erkeklerin kanını içiyorum

Ünlü oyuncudan olay sözler: Genç erkeklerin kanını içiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldüresiye dövülen kadının sözleri mahkeme heyetini bile şaşırttı

Öldüresiye dövülen kadının sözleri mahkeme heyetini bile şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.