Çanakkale'de Orman Yangını Şüphesi: 4 Kişi Serbest Bırakıldı

Çanakkale'nin Sarıcaeli köyünde çıkan orman yangınıyla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde çıkan orman yangınını çıkarma şüphesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyünde 8 Ağustos saat 13.20 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın çıktı. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle dün saat 14.45 sıralarında kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
