Çanakkale'de Orman Yangını: Saçaklı Köyü Büyük Maddi Hasar Gördü
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınında, boşaltıldıktan sonra alevlere teslim olan Saçaklı köyünde büyük maddi hasar meydana geldi. Yangın sonrası soğutma çalışmaları dron ile görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim alanlarına ulaştı. Saçaklı köyünde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, yangın nedeniyle çok sayıda ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Köyde büyük maddi zarara yol açan yangın, dron ile görüntülendi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa