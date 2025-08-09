Çanakkale'de Orman Yangını: Saçaklı Köyü Alevlere Teslim Oldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınında, boşaltıldıktan sonra alevlere teslim olan Saçaklı köyünde dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim alanlarına ulaştı. Saçaklı köyünde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, yangın nedeniyle çok sayıda ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Köyde meydana gelen zarar sabah saatlerinde dron ile görüntülendi. Bölgede ekipler tarafından müdahaleler devam ediyor. - ÇANAKKALE