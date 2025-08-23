Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan yaptığı müdahale ile tamamen kontrol altına alındı. Yangın, Ilgardere köyünde dün saat 15.00 sıralarında başladı ve etkili rüzgar nedeniyle hızla yayıldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın, Gelibolu ilçesi Ilgardere köyünde dün saat 15.00 sıralarında çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştirildi. Saat 13.45 sıralarında Orman Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre yangın tamamen kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa