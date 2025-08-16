Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Çanakkale'de Bayramiç ilçesi Üzümlü Köyü mevki Bayramiç Barajı yakınlarında ormanlık alanda saat 00.29'da yangın çıktı. Yangına karadan 24 arazöz, 6 dozer, 3 su tankeri, 1 itfaiye aracı, 3 diğer araç ve toplam 172 personel ile karadan müdahale edildi.

Kontrol altına alındı

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bayramiç ilçesi, Üzümlü Köyü mevkiinde meydana gelen orman yangını, büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, Soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ÇANAKKALE