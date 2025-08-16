Çanakkale'de Orman Yangını: Eceabat Yolağzı Köyü Tahliye Ediliyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor. Çanakkale Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre tedbir amaçlı olarak Eceabat Yolağzı köyü tahliye ediliyor.

Yangın saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 12 uçak, 9 helikopter, karadan ise 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile müdahale ediliyor.

Eceabat Yolağzı köyü tedbiren tahliye ediliyor

Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangında tahliye edilen köye ilişkin Çanakkale Valiliğinin yaptığı açıklamada, "Eceabat Yolağzı köyü tedbiren tahliye edilmektedir. Şiddetli rüzgara rağmen yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE