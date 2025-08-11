Çanakkale'de Orman Yangını Büyüyor, Mahsur Kalanlar Tahliye Ediliyor

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesi ve Dardanos mevkisinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın, tarım arazilerinden ormanlık bölgelere sıçradı ve bazı yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Yangına 9 uçak, 10 helikopter, 69 arazöz, 38 itfaiye aracı, 15 dozer ve 685 personel ile hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. Güzelyalı bölgesi, ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Çanakkale Dardanos mevkisinde mahsur kalan 84 kişi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait deniz araçları ve GESTAŞ'a ait feribotun da görev aldığı tahliye operasyonları ile emniyetli bölgelere nakledildi. Öte yandan dumandan etkilenen 47 kişi hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Çanakkale Boğazı, güneyden kuzeye gemi geçişi için tek yönlü, ardından çift yönlü olarak kapatıldı. Çanakkale Havalimanı, saat 19.30'a kadar sivil uçuşlara kapatıldı. Sadece acil ve resmi uçuşlara izin veriliyor. Çanakkale-Ezine Devlet Yolu, yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada: "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." dedi.

Kepezde villalar ile evlerin önlerindeki araçlar yandı

Riskli bölgelerdeki vatandaşlar tahliye edilirken Adranos ve Güzelyalı'da yerleşim yerlerini tehdit eden alevler kısa sürede evler sardı. Çok sayıda villa ile evlerin önünde ve sokak üzerinde park edili bir çok araç yandı. - ÇANAKKALE