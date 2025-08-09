Çanakkale'de Orman Yangını: Alevler Hızla Yayılıyor

Çanakkale'de Orman Yangını: Alevler Hızla Yayılıyor
Çanakkale'nin Sarıcaeli köyünde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın alanları dron ile görüntülendi ve ekipler yangına müdahale ediyor.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangında yanan alanlar dron ile görüntülendi.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye sevk edilen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahalelerde bulundu. Ekipler yangın alanında çalışmalarını sürdürürken, yangında zarar gören ormanlık alan ve tarım arazileri dronla görüntülendi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
