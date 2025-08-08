Çanakkale'de Orman Yangını: 3 Köy Tahliye Edildi

Çanakkale'de Orman Yangını: 3 Köy Tahliye Edildi
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangın nedeniyle 3 köy tahliye edildi ve müdahale devam ediyor.

Çanakkale'nin merkez ilçesinde yangın devam ederken diğer yandan Bayramiç ilçesinde de orman yangını etkisini sürdürüyor. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Bayramiç'te 3 köy tahliye edildi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle Bayramiç'e bağlı 3 köy tahliye edildi. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın nedeniyle, Saçaklı köyü, Ahmetçeli köyü ve Doğanca köyü tedbiren tahliye edilmiştir. Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam edilmektedir" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
