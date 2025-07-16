Çanakkale'de Orman Yangını 21 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyünde ormanlık alanda meydana gelen yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda 21 saatin ardından kontrol altına alındı.

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyü mevkiinde meydana geldi. Yangına havadan 4 uçak, 6 helikopter, karadan ise 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personel ile yoğun bir müdahale gerçekleştirildi. Yangın sabah saatlerinde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Çanakkale Valiliği uyardı: Yangın riski devam ediyor

Çanakkale Valiliği'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangının söndürüldüğü müjdesini verdiği açıklamada, "Ayvacık ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Yangını söndürmek için canla başla çalışan, başta orman idaresi personeli olmak üzere, gayret gösteren herkese minnettarız var olsunlar. Ancak mevsim itibariyle Çanakkale'de yangın riski devam ediyor Sıcaklık yüksek, rüzgar kuvvetli. Dikkatli ve tedbirli olalım. Dışarda kesinlikle ateş yakmayalım" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE