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Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale’de orman yangını
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Çanakkale’de başlayan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çanakkale'de başlayan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çanakkale'nin Merkeze bağlı Saraycık köyünde saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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