Çanakkale'de Orman Yangını: 126 Kişi Tahliye Edildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken, tedbir amacıyla Pazarlı ve Ilgardere köylerindeki 126 kişi tahliye edildi.

Yangın, Gelibolu ilçesi Ilgardere köyünde saat 15.00 sıralarında çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 9 uçak, 6 helikopter, karadan ise 143 kara aracı ve 391 personel ile müdahale devam ediyor. Tedbir amacıyla Pazarlı ve Ilgardere köylerindeki 126 kişi tahliye edildi.

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yangın nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerimizden 126 vatandaşımız tedbiren güvenli bölgelere nakledilmiştir. Haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 2 operatör tarafından 2 mobil baz istasyonu hizmete sunulmuştur. Yangından etkilenen köylerimizde şu an itibarıyla herhangi bir enerji kesintisi bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı. - ÇANAKKALE