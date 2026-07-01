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Çanakkale'de organize suç örgütü çökertildi: 7 tutuklama

Çanakkale'de organize suç örgütü çökertildi: 7 tutuklama
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Çanakkale'de suç işleme amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve tefecilik yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.

Çanakkale'de suç işleme amacıyla örgüt kurma-nitelikli yağma ve tefecilik yapan organize suç örgütüne yönelik emniyet tarafından düzenlenen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde organize suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda 9 şüpheli tespit edildi. 9 şüphelinin 3 aylık takibi neticesinde hiyerarşik düzen içerisinde birlikte hareket ettikleri ve haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Bir hafta önce düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, 13 adet 9x19 fişek, suça konu bilgileri içeren ajanda, 8 cep telefonu ve çek ve senetler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol şartı verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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