Çanakkale Valiliğinden motokurye kararı

Güncelleme:
Çanakkale Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı. Fırtına ve sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

Çanakkale Valiliği tarafından olumsuz hava şartları nedeniyle saat 20.00 itibariyle motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, Çanakkale'de bugün ve yarın görülmesi beklenen fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor. Çanakkale Valiliği, motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına tedbiren yasak getirdi.

İkinci bir duyuruya kadar yasaklandı

Konuyla ilgili Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; trafik güvenliği ve can emniyetinin sağlanması amacıyla alınan karar doğrultusunda, motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet, moto kuryelerin 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 20.00 itibarıyla trafiğe çıkışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

