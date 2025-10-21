Haberler

Çanakkale'de Öğrencilere Akran Zorbalığı ve Siber Suçlar Eğitimi

Çanakkale'de Öğrencilere Akran Zorbalığı ve Siber Suçlar Eğitimi
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, ortaokul öğrencilerine akran zorbalığı ve siber suçlar hakkında bilgi vererek, bu konularda nasıl korunabilecekleriyle ilgili farkındalık oluşturdu.

Çanakkale'de emniyet ekipleri ortaokul öğrencileriyle bir araya gelerek akran zorbalığı ve siber suçlarla ilgili bilgiler verdi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Şemsettin Fatma Çamoğlu Ortaokulu'nda öğrencilerle polis ekipleri bir araya geldi. Alanlarında uzman emniyet personelleri, çocukları; 'Akran zorbalığı nedir?', 'Hangi davranışlar akran zorbalığına girer?', 'Siber suç ve çeşitleri nedir?', 'Siber suçlara karşı kendimizi nasıl koruyabiliriz?' konularında bilgilendirdi. Ardından çocuklara polislik mesleği ve polis üniformaları tanıtıldı.

Emniyetten 'her zaman yanındayız' mesajı

İl Emniyet Müdürlüğü'nün, çocuklara yönelik etkinlik hakkında sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi; "Çocuklarımızın gözlerindeki merakı görmekten mutluluk duyuyor onlarla güven dolu bir bağ kuruyoruz. Unutmayın, her zaman yanınızdayız." - ÇANAKKALE

