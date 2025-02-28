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Çanakkale'de Nikahtan Dönüşte Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

Çanakkale'de Nikahtan Dönüşte Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde, nikahtan dönenleri taşıyan otomobil ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'de nikahtan dönenleri taşıyan otomobil ile bir aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Çanakkale'nin Çan ilçesinde Etili sapağında meydana geldi. Etili köyünden gelen Rabia A. idaresindeki 34 KMU 689 plakalı araç, Etili sapağından yola çıktığı sırada Nuri Ziya Mavi yönetimindeki 17 ZC 606 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, 34 KMU 689 plakalı otomobil ise alev aldı. Kazada otomobil sürücüsü Nuri Ziya Mavi hayatını kaybederken, otomobilde bulunan yolcular A.T., T.G., M.M., A.M.T. ve E.B.G. ile diğer aracın sürücüsü Rabia A. ile N.Ö. yaralandı.

Kazayı gören sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Alev alan 34 KMU 689 plakalı otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralılar ambulanslarla Çanakkale'ye ve Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nuri Ziya Mavi'nin cenazesi ise savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak.

Öte yandan, 17 ZC 606 plakalı otomobilde bulunanların Çan ilçesinden nikahtan döndüğü öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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