Çanakkale'de Muhtarın Evi Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde muhtar İsmail Alaca'ya ait tek katlı ev, çıkan yangın sonucu tamamen yandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Muhtarın annesi olay sırasında fenalaştı ve ambulansta tedavi edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Cazgirler köyünde muhtarlık yapan İsmail Alaca'ya (46) ait tek katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, dün saat 20.00 sıralarında ilçeye 27 kilometre uzaklıkta bulunan Cazgirler köyünde meydana geldi. Köy muhtarı İsmail Alaca'ya ait tek katlı evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Muhtar İsmail Alaca'nın annesi Saime Alaca (68) yangını görünce fenalaştı ve olay yerindeki ambulansta tedavisi yapıldı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE