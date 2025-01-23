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Çanakkale'de Motor Arızası Nedeniyle Sürüklenen 72 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'de Motor Arızası Nedeniyle Sürüklenen 72 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen 72 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İçinde 37 çocuk bulunan lastik botun yardım talebi üzerine harekete geçildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bot içindeki 37'si çocuk toplam 72 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu KB-119 tarafından lastik bot içerisindeki 37'si çocuk toplam 72 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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