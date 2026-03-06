Haberler

Çanakkale'de lise öğrencisi okulun 3. katından atlayarak hayatını kaybetti

Çanakkale'de lise öğrencisi okulun 3. katından atlayarak hayatını kaybetti
Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Ayvacık Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisi E.N.E. intihar etti. Olayın ardından adli ve idari inceleme başlatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde lise öğrencisinin intihar etmesi sonucu adli ve idari inceleme başlatıldı.

Ayvacık ilçesinde, Ayvacık Anadolu Lisesi'nde iddiaya göre 10. sınıf öğrencisi E.N.E. henüz bilinmeyen bir nedenle okulun 3. katında bulunan bir sınıftaki camdan atladı. Olayı gören öğretmenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürülen genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adli ve idari inceleme başlatıldı

Çanakkale Valiliği Ayvacık'ta yaşanan olay hakkında açıklamada bulunarak, "6.03.2026 tarih saat 08.25 sıralarında Ayvacık Anadolu Lisesi'nin 3. katındaki pencereden atlayarak intihara teşebbüs eden 10. sınıf öğrencisi E.N.E. kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Olayın ardından adli ve idare inceleme başlatılmış olup, süreç titizlikle takip edilmektedir. Hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ÇANAKKALE

