Çanakkale'de Lise Öğrencileri Arasında Kavga Kamerada

Çanakkale'de 14 yaşındaki iki lise öğrencisi arasında çıkan kavgada, bir öğrencinin diğerini saçından tutup sürüklediği anlar cep telefonuna yansıdı. Olayın ardından emniyet, tarafları serbest bıraktı ve birini sosyal hizmetlere yönlendirdi.

Çanakkale'de lise öğrencileri E.A. (14) ve B.I.Ç. (14) henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. B.I.Ç.'nin, kavga esnasına E.A.'yı yerde saçlarından tutup sürüklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Eylül günü meydana geldi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise E.A. ile B.I.Ç.'nin arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.I.Ç., E.A.'yı saçından çekerek, yerde sürükleyip darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerin yayılması üzerine emniyetten açıklama

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyadan da videosu yayılan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kasten yaralama (Akran Zorbalığı) 25.09.2025 günü birbirlerini karşılıklı darp eden lise öğrencileri suça sürüklenen çocuk B.I.Ç. (14) ve E.A. ifadeleri akabinde 25.09.2025 günü savcılıktan serbest kalmış olup E.A. ailesine teslim edilmiştir. B.I.Ç. cumhuriyet savcısının talimatı sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ilk kabul birimine yerleştirilmiştir" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
