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Çanakkale'de Köy Konağında Yangın

Çanakkale'de Köy Konağında Yangın
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Çekiçler köyünde köy konağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sonucu köy konağı kullanılamaz hale geldi ve jandarma soruşturma başlattı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Çekiçler köyünde köy konağında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Çan ilçesine bağlı Çekiçler köyü köy konağında henüz belli olmayan bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Köy konağı kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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