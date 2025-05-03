Çanakkale'de Kömür Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı

Çanakkale'de Kömür Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde kömür yüklü bir kamyon virajda devrildi. Sürücü Mustafa Ö. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Durali Köyü sapağında kömür yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Çan ilçesine bağlı Durali köyü sapağında saat 19.00 sıralarında Mustafa Ö. idaresinde olan kömür yüklü 17 ABR 584 plakalı kamyon, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Mustafa Ö. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Çan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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