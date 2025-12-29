Haberler

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 26 öğrenciden 19'u taburcu oldu

Güncelleme:
Çanakkale'de özel bir yükseköğrenim kız öğrenci pansiyonunda 26 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 19 öğrenci taburcu edildi, 7 öğrencinin tedavisi devam ediyor. Valilik tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'de özel bir yükseköğrenim kız öğrenci pansiyonunda 26 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre öğrencilerden 19'u tedavisi ardından taburcu edildi.

Olay, saat 19.40 sıralarında Ezine ilçesinde bulunan özel kız öğrenci pansiyonunda meydana geldi. Pansiyonda konaklayan 55 öğrenci aynı yemeği yedikten sonra 26 öğrenci baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti ile Ezine Devlet Hastanesine başvurdu. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 19'u gerçekleştirilen tedavilerinin ardından taburcu edildi. 7 öğrencinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Çanakkale Valiliği tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, "Öğrencilerin genel sağlık durumları iyi olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

