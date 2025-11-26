Çanakkale'de Kadın Cinayeti: Genç Kız Babasının Cezalandırılmasını İstedi

Çanakkale'de 2 buçuk ay önce boşandığı eski eşi Ferdi A. (45) tarafından av tüfeğiyle öldürülen Şerife A.'nın (37) 18 yaşındaki kızı Şehrazat A. annesini öldüren babasının en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, "Annem hayatını sadece bize adamıştı. Olayın sabahı hep birlikte evden çıktık ama eve annemsiz döndük" dedi.

Olay, 11 Ekim saat 10.30 sıralarında Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi Seferşah Caddesi'nde meydana geldi. Ferdi A., 2 buçuk ay önce boşandığı eski eşi Şerife A.'ın çalıştığı işletmeye gelerek eşini av tüfeği ile göğsünden vurdu.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şerife A.'yı hastaneye kaldırdı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Ferdi A., Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Babam sürekli anneme iftira atıyordu

Annesinin hayatını çocuklara adadığını belirten Şehrazat A., "Babam sürekli anneme iftira atıyordu, sen beni aldatıyorsun, başkaları var hayatında diyordu. Annemin hayatında öyle bir şey yoktu. Annem sadece hayatını bize adamıştı. Annem iş yerinde bizi büyütüp, bakıp bir yerlere getirmek için çalışıyordu. Olay sabahı kavga ettiler. Babam yine anneme sen beni aldatıyorsun diyordu. Annem de dedi artık yani yeter böyle bir şey yok. Ben sadece çalışıyorum, çocuklarıma bakabilmek için. Zaten babam bize bakmıyordu. Ne bileyim, insan bir babalık yapardı, onu da yapmadı bize. Annem hem baba hem anne oldu bize. Tek amacı bizdik" dedi.

Ferdi A. eşine sürekli boşanmakla tehdit ediyordu

Babasının annesini sürekli boşamakla tehdit ettiğini ifade eden Şehrazat A., "Babam sürekli anneme seni boşayacağım gibisinde söylemlerde bulunuyordu. Çok kez dile getiriyordu. Anneme ben söylemiştim anne boşan ki kendine özgür bir hayatın olsun, sana karışamasın, artık sana laf söyleyemesin gibisinden konuşmuştum. Annem boşamıştı onu. Daha yeni olduğu için hani belli bir şey yoktu ama boşanmışlardı. Biz aynı evde kalıyorduk hep birlikte ama annemle babam ayrı odalarda kalıyorlardı. Ben annemle aynı odada kalıyordum. Babam gidip bir ay gelmiyordu, iki ay gelmiyordu. Kendi işinde çalışıyordu" diye konuştu.

Hep birlikte evden çıktık ama eve annemsiz döndük

Şehrazat A., olay gününü ise şu ifadelerle anlattı:

"Olay işlenmeden bir gün önce gecesi gelmişti. Geçip yatmıştı. Sabahına annemle kavga ederek kalktılar. Annemin odasına geçip anneme bağırmaya, sen beni aldatıyorsun ithamlarında bulunmaya başlamıştı. O sabah kavga ettikleri zaman abim alıp annemi iş yerine bıraktı. Sonra biz de iş yerlerimize geçtik. 10.30 gibi arkadaşlarım aradı beni. Gel, baban anneni vurdu dediler. Ben gittiğimde annemi vurmuştu zaten. Biz o olayın sabahı hep birlikte evden çıktık ama eve annemsiz döndük."

Kardeşlerinin velayetini istiyor

Kendisinden küçük iki kardeşinin velayetini istediğini kaydeden Şehrazat A., "Kardeşlerim şu an benimle. Biz dört kardeşiz. Bir tane abim var o da ben de çalışıyoruz. Diğer iki kardeşim okuyorlar. Onlar benimle. Bende kalmasını istiyorum. Onların velayeti için her şeyi yapmaya hazırım. Kimseye de vermem" şeklinde konuştu.

Hiçbir kadın cinayeti suçsuz kalmamalı

Bir an önce babasının gerekli cezayı almasını istediğini söyleyen Şehrazat A., "Ben bir an önce ceza almasını istiyorum. Kadın cinayetleri sıkça görülen bir şey. Böyle şeyler neden oluyor onu da bilmiyorum. Suçsuz insanlara, illaki suçlu olanlar da vardır ama bunların cezası ölüm olamaz. Ben adalete güveniyorum. Adalet er ya da geç yerini bulacak. Hiçbir kadın cinayeti suçsuz kalmamalı. Hak eden hak ettiği cezayı en ağır şekilde almalı. Anneme bunu yaptığı için ben en ağır cezayı almasını istiyorum" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE