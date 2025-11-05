Haberler

Çanakkale'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu

Çanakkale'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu
Güncelleme:
Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda kaçakçılık faaliyetlerine yönelik önemli müdahaleler gerçekleştirildi. Toplam 2 kaçakçılık olayı tespit edilerek çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince merkez ve Biga ilçesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi.

Çanakkale'de İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Çanakkale merkez ve Biga ilçesinde olmak üzere toplam 2 kaçakçılık olayına müdahale edildi. Operasyonlarda, 27 adet elektronik sigara, 2 adet dedektör, kazma, 2 adet dedektör başlığı, 3 adet kulaklık, 2 adet dedektör bataryası ve çakı ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarında yakalanan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

