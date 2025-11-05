Çanakkale'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu

Çanakkale'de jandarma ekiplerince merkez ve Biga ilçesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi.

Çanakkale'de İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Çanakkale merkez ve Biga ilçesinde olmak üzere toplam 2 kaçakçılık olayına müdahale edildi. Operasyonlarda, 27 adet elektronik sigara, 2 adet dedektör, kazma, 2 adet dedektör başlığı, 3 adet kulaklık, 2 adet dedektör bataryası ve çakı ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarında yakalanan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE