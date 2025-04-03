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Çanakkale'de Kaçak Göçmenleri Taşıyan Bot Battı: 5 Cansız Bedene Ulaşıldı

Çanakkale'de Kaçak Göçmenleri Taşıyan Bot Battı: 5 Cansız Bedene Ulaşıldı
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Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 5 kişinin cansız bedeni bulundu. 25 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan 5 kişinin cansız bedeni, hastane morguna gönderildi.

Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İlk belirlemelere göre, 5 kaçak göçmenin cansız bedeline ulaşıldı. Ekipler tarafından 5 cansız beden ve 25 kaçak göçmen ise sağ olarak sudan çıkarıldı. Sahil güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler cenazeleri ve kaçak göçmenleri sahil güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki karakola getirdi. Cenazeler, hastane morguna gönderilirken, sağ kurtarılan kaçak göçmenler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, Ayvacık açıklarında sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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