Çanakkale'de jandarma ekiplerince trafik denetimi

Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde 17 araç trafikten men edilirken 2 şahsın sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Trafik Jandarması Timlerinin katılımlarıyla il merkezi ve ilçelerinde 3-5 Haziran tarihleri arasında emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunması, trafik kazalarından kaynaklanan can kaybı ve yaralanmaların önlenmesi amacıyla alkol ve motosiklet denetimi kapsamında 'Huzur ve Güven Uygulaması' gerçekleştirildi.

Uygulamalar 12 tim, 24 personel ile 8 noktada gerçekleştirildi. Uygulamalar çerçevesinde bin 220 araç sorgusu, 722 motosiklet sorgusu yapılırken 17 araç trafikten men edildi. Öte yandan 2 şahsın sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Uygulamalar çerçevesinde araç ve motosiklet sürücüleri; emniyet kemeri ile kask gibi koruyucu ekipman kullanmaları konusunda uyarıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı