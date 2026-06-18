Haberler

Çanakkale'de orman yangınlarına karşı jandarma ekipleri sahada

Çanakkale'de orman yangınlarına karşı jandarma ekipleri sahada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarını önlemek için ormanlık alanlarda denetimlerini sürdürüyor. Valilik, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Çanakkale'de jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı sahada denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlarda önleyici denetim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşların can ve mal güvenliği ile doğal zenginliklerin korunması için denetimler aralıksız sürüyor.

Çanakkale Valiliği, jandarma ekiplerinin sahadaki çalışmasıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Bir kıvılcım, binlerce hektar ormanı yok edebilir. Ormanlarımızı hep birlikte koruyalım" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık

ABD'den piyasalara rahat nefes aldıracak açıklama: Tamamen kaldırdık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz

Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o ismin atandığı ilimiz
Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı! İpler burada kopmuş

Aziz Yıldırım'dan istediği Türk isim ortaya çıktı! İpler orada kopmuş
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı

Tartışılacak görüntü! Cezaevi önünde kahraman gibi karşıladılar

Okan Buruk'tan İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler

Bu sözleri İsmail Kartal'ı kızdırır!
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle
Ahmet Çakar'dan Hakan Çalhanoğlu için olay iddia: Sevmiyorlar, uyuz oluyorlar

Milli yıldızımız için olay iddia: Onu sevmiyorlar, ona uyuz oluyorlar