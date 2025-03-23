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Çanakkale'de Otomobil Çarpışması: 7 Yaralı

Çanakkale'de Otomobil Çarpışması: 7 Yaralı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.00'te Gelibolu-Eceabat yolu Bayırköy kavşağında meydana geldi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gelibolu-Eceabat yolu Bayırköy kavşağında meydana geldi. Recep Çengel idaresindeki 16 R 6611 plakalı otomobil, Bayırköy kavşağından Eceabat istikametine dönüşü sırasında Gelibolu istikametinden Eceabat istikametine seyir halinde olan Yunus Emre Filik yönetimindeki 34 LY 6618 plaka otomobille çarpıştı. Kazada ortalık savaş alanına dönerken, kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada 16 R 6611 plakalı aracın sürücüsü Recep Çengel ve araçtaki Hasibe Çengel, Ergül Aksoy, Gülizar Araç ile 34 LY 6618 plakalı araçta bulunan yolcular Sevda Filik, Ensar Filik ve Melih Filik yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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