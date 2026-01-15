Çanakkale'de huzur ve güven uygulaması

Çanakkale'de emniyet ekiplerince çeşitli noktalarda huzur ve güven uygulamaları gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerin çeşitli noktalarında huzur ve güven uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda sürücülerin kimlik, ehliyet ve araç sorgusu yapıldı. Uygulamalar kentin asayişini sağlamak için sık sık gerçekleştiriliyor. - ÇANAKKALE