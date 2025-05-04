Çanakkale'de Huzur Uygulaması: 599 Kişi Yakalandı
Çanakkale'de yapılan huzur uygulamaları sırasında aranan 599 kişi emniyet güçleri tarafından yakalandı. Nisan ayı boyunca gerçekleştirilen asayiş uygulamaları il genelinde birçok noktada yapıldı.
Çanakkale'de polis ekipleri tarafından nisan ayında yapılan huzur uygulaması çerçevesinde 599 kişi yakalandı.
Huzur uygulaması çerçevesinde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Çanakkale'nin birçok noktasında asayiş uygulamaları yapıldı. Nisan ayı boyunca gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan araması bulunan 599 kişi emniyet güçleri tarafından yakalandı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa