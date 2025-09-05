Çanakkale'de Huzur Uygulaması: 355 Şahıs Yakalandı
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ağustos ayında yapılan huzur uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan toplam 355 şahıs emniyet ekipleri tarafından yakalandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, huzur uygulamaları çerçevesinde kentin birçok noktasında asayiş uygulamaları yapıldı. 1 Ağustos-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan araması bulunan 355 şahıs emniyet ekiplerince yakalandı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa