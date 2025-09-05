Haberler

Çanakkale'de Huzur Uygulaması: 355 Şahıs Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ağustos ayında yapılan huzur uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan toplam 355 şahıs emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale'de polis ekiplerince Ağustos ayında yapılan huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 355 şahıs yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, huzur uygulamaları çerçevesinde kentin birçok noktasında asayiş uygulamaları yapıldı. 1 Ağustos-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan araması bulunan 355 şahıs emniyet ekiplerince yakalandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ferrari'yi perte çıkartan ustadan yeni skandal! Bu kez aracın boyasını kaldırdı

Ferrari'yi perte çıkartan ustadan yeni skandal! Resmen akıllanmıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızların topladıkları bahşişe bakın! Yaptıkları iş bomba

Genç kızların topladıkları bahşişe bakın! Yaptıkları iş bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.