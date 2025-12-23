Haberler

Çanakkale'de gerçekleştirilen denetimlerde 2 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamaları sırasında 73 şüpheliye adli işlem yapıldı, 2 şüpheli tutuklandı. Denetimlerde 44 aranan şahıs yakalandı ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Çanakkale'de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamaları sırasında 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8-22 Aralık tarihleri arasında huzur uygulamaları çerçevesinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 16 bin 893 şahıs ve 6 bin 19 araç sorgulandı. Farklı suçlardan aranması bulunan 44 şahıs yakalanırken 979 araç sürücüsüne ise idari trafik para cezası uygulandı. Gerçekleştirilen aramalarda toplamda; 56,37 gray narkotik madde, 35 adet uyuşturucu hap, 3 adet ruhsatsız silah, 32 adet fişek ele geçirildi. Öte yandan, kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 60 şahıs hakkında ise idari yaptırım uygulandı

Denetimler neticesinde 73 şüpheliye yönelik adli işlem başlatılırken, 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

