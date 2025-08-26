Çanakkale'de Günübirlik Evler ve Kiralık Araçlar Denetlendi

Çanakkale'de Günübirlik Evler ve Kiralık Araçlar Denetlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, 28 ekibin katılımıyla şehirde günübirlik evler ve kiralık araç firmalarını denetledi. 63 günübirlik ev ve 47 kiralık araç firması kontrol edildi.

Çanakkale'de 28 polis ekibinin katılımıyla şehirdeki günübirlik evler ve kiralık araç firmaları tek tek denetlendi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, şehir genelinde 28 ekibin katılımıyla günübirlik ev ve kiralık araç firmalarına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde; amacı dışında kullanım, aranan şahıslar gibi konulara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 63 günübirlik ev ile 47 kiralık araç firması kontrol edildi.

Çanakkale Valiliğinin konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında "Çanakkale'mizin huzuru ve güvenliği için 7/24 görev başındayız" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü komedyen Mesut Süre hakkında 'taciz' suçlaması

Ünlü komedyen hakkında "taciz" suçlaması: O yemeği unutamıyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran

Memur zammında üçüncü toplantı sona erdi: İşte konuşulan oran
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.