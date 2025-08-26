Çanakkale'de Günübirlik Evler ve Kiralık Araçlar Denetlendi

Çanakkale'de 28 polis ekibinin katılımıyla şehirdeki günübirlik evler ve kiralık araç firmaları tek tek denetlendi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, şehir genelinde 28 ekibin katılımıyla günübirlik ev ve kiralık araç firmalarına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde; amacı dışında kullanım, aranan şahıslar gibi konulara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 63 günübirlik ev ile 47 kiralık araç firması kontrol edildi.

Çanakkale Valiliğinin konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında "Çanakkale'mizin huzuru ve güvenliği için 7/24 görev başındayız" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE