Çanakkale'de gözaltına alınan HDP'li vekilin oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Haberler

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Çanakkale'de gözaltına alınan HDP'li vekilin oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çanakkale'de gözaltına alınan HDP'li vekilin oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Çanakkale'de gözaltına alınan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'de gözaltına alınan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Enishan Keskin/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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