Çanakkale'de 30 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Çanakkale'de 30 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı
Güncelleme:
Çanakkale'de gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 30 kaçak göçmen yakalanırken, bir organizatör tutuklandı. Operasyonda çeşitli kaçakçılık malzemeleri de ele geçirildi.

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 30 kaçak göçmen yakalandı. 1 organizatör tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Göçmen Kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda Çanakkale'ye gelerek yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya teşebbüs eden 30 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemleri için Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM' e) teslim edildi. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gerçekleştirilen operasyonda olaylarda kullanılan 1 araç, 15 can yeleği, 12 can simidi, 3 hava pompasına el konuldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Geminin el değiştirme görüntüleri yayınlandı
Haberler.com
500

''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu

O ilimizde yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis'ten geçti

15 yaş altı çocuklar dikkat! Artık sizlere yasak
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Ege Bölgesi'ndeki 8 il için yatırım seferberliği

Bir bölgeye dev teşvik paketi! 8 il için yatırım seferberliği başladı
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü

Katil 18 yıl sonra cezaevinde bulundu! Hiç beklemediği detay ele verdi