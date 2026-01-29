Haberler

Çanakkale'de 28 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 28 kaçak göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 28 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalanarak tutuklandı. Operasyonda bir grup kaçak göçmen, çeşitli araçlarla sahil bölgesine getirilirken, bu araçlar ve kaçakçılıkta kullanılan malzemelere el konuldu.

Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 28 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmen kaçakçılığı şüphelileri mahkemece tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 27 Ocak'ta çevre illerden aldıkları kaçak göçmenleri Ayvacık ilçesi sahil bölgesine getirdiği tespit edilen 2 araç Küçükkuyu mevkiinde, öncü olarak kullanıldığı belirlenen diğer araç ise Bayramiç mevkiinde ekipler tarafından yakalandı. Araçlarda bulunan Afganistan uyruklu 28 kaçak göçmen, Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. 2 otomobil, 1 minibüs, 19 bin 800 TL, 16 adet can simidi, 2 adet hava pompasına ise el konuldu. Operasyonda yakalanan göçmen kaçakçılığı şüphelisi S.A., H.M.Ö. ve T.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı

Komşuda halk diken üstünde! Gelen son açıklama büyük panik yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı
Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay

Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım

Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları ve yorumları görmeniz lazım