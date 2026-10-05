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Çanakkale'de freni patladığı iddia edilen tanker 4 otomobile çarptı, 4 kişi yaralandı

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Çanakkale'de freni patladığı iddia edilen tanker 4 otomobile çarptı, 4 kişi yaralandı
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Çanakkale'nin Umurbey beldesinde saat 11.15 sıralarında freni patladığı iddia edilen tanker, 4 otomobile çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı; yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Çanakkale'de freni patlayan tankerin 4 otomobile çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.15 sıralarında Umurbey beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, 23 FL 423 plakalı tankerin freni patladı. O sırada tankerin güzergahı üzerinde olan 07 TH 983, 10 TH 591, 17NH670 ve 34 PRB 483 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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