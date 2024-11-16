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Çanakkale'de Ev Yangını: 1 Ev Küle Döndü, 2 Ev Kısmen Zarar Gördü

Çanakkale'de Ev Yangını: 1 Ev Küle Döndü, 2 Ev Kısmen Zarar Gördü
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Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Kemer köyünde çıkan yangında 1 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, 2 evde ise kısmi zarar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde bir evde çıkan ve yanındaki 2 eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 kullanılamaz hale gelirken, 2 evde ise kısmen zarar meydana geldi.

Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde saat 20.00 sıralarında bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın 2 eve daha sıçradı. Köylüler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Yangında 1 tamamen ev yanarak kullanılamaz hale geldi. 2 evde ise kısmen zarar gördü.

Kemer köyünde incelemelerde bulunan Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma devam ediyor. Orman işletme ve itfaiyemiz marifetiyle soğutma yapılıyor. Herhangi bir can kaybı yoktur" dedi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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