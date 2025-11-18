Haberler

Çanakkale'de Eski Eşi Tarafından Av Tüfeğiyle Öldürüldü

Güncelleme:
Çanakkale'de Ferdi A., 2 buçuk ay önce boşandığı eşi Şerife A.'yı av tüfeğiyle vurarak öldürdüğünü kabul etti. Olayın sebebi olarak ani sinir krizini gösterdi.

Çanakkale'de Şerife A.'yı (37) av tüfeğiyle öldüren 2 buçuk ay önce boşandığı eski eşi Ferdi A. (45) savcılıkta verdiği ifadesinde, "Ben ani sinirimden dolayı eşimi öldürdüm" dedi.

Olay, 11 Ekim saat 10.30 sıralarında Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi Seferşah Caddesi'nde meydana geldi. Ferdi A., 2 buçuk ay önce boşandığı eşi Şerife A.'ın çalıştığı işletmeye gelerek, eşini av tüfeği ile göğsünden vurdu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şerife A.'yı hastaneye kaldırdı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Ferdi A., Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eski eşini tek kurşunla göğsünden vurdu

Ferdi A.'nın savcılık makamında verdiği ilk ifadesinde eski eşini tek kurşunla göğsünden vurduğunu söyleyerek, "Bugün yani 11.10.2025 günü Şerife A.'ın Ezine de bulunan ve kendisinin çalıştığı iş yerine gittim. Dedemden kalan tek kırma silahla dükkana sabah 11.00 sıralarında gittim. Tüfeği kendisine tuttum. Ben de bunun üzerine tüfekle bir el kendisine ateş ettim. Ani sinirimden dolayı eşimi öldürdüm" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
