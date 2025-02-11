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Çanakkale'de Domuz Avında Kazara Arkadaşını Vuran Genç Tutuklandı

Çanakkale'de Domuz Avında Kazara Arkadaşını Vuran Genç Tutuklandı
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde domuz avı sonrası aracından inen bir genç, arkadaşını av tüfeğiyle kazara vurarak ölümüne sebep oldu. N.A., 'taksirle adam öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Çanakkale'de domuz avından döndükten sonra araçtan indiği sırada kazara arkadaşı Sezgin Yeşil'i (22) av tüfeğiyle vurarak öldüren N.A., 'taksirle adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Olay, 9 Şubat tarihinde Biga ilçesine bağlı Elmalı köyünde meydana geldi. Arkadaşları ile domuz avı sonrası köye dönen Sezgin Yeşil araçtan arkadaşı ile indikten sonra av malzemelerini indirirken iddiaya göre N.A.'nın av tüfeği kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalarla genç karnından ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Sezgin Yeşil, Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, jandarma olayla ilgili inceme başlattı.

Jandarma tarafından 'taksirle adam öldürme' suçundan gözaltına alınan N.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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