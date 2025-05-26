Çanakkale’de Doğa Yürüyüşünde Kaybolan İl Müdür Yardımcısı İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Çanakkale’de Doğa Yürüyüşünde Kaybolan İl Müdür Yardımcısı İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, doğa yürüyüşü sırasında kayboldu. Jandarma ve 100 kişilik arama kurtarma ekibi, Bartu’yu bulmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'yu arama çalışmaları için çevre illerden 100 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, doğa yürüyüşü için Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyüne giderek beraberindeki grup ile Adatepe Gürleyik Şelalesi yakınlarında doğa yürüyüşüne başladı. Bir süre sonra grup Adil Bartu'yu göremeyince durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, AFAD, AKUT, dalgıçlar ve arama kurtarma köpekleri ile kayıp Adil Bartu'yu bulmak için arama çalışmalarına başladı. Çalışmaları için bölgeye, çevre illerden 100 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarına aynı zamanda köy sakinleri de katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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