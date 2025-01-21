Çanakkale'de depo yangını: 10 metreküp kereste zarar gördü
Çanakkale'nin Terzialan beldesinde bir evin deposunda çıkan yangın sonrası itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangında depoda bulunan kereste, meşe odunu ve motosiklet zarar gördü. Jandarma inceleme başlattı.
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesinde bir evin deposunda yangın çıktı.
Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesinde Mehmet Orta'ya bir evin deposu yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında depoda bulunan 10 metreküp kereste, meşe odunu, kesim motoru, motosiklet zarar gördü.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa